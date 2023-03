First Republic: titolo risale nel pre-market dopo i cali post-dichiarazioni di Yellen

Le azioni della First Republic Bank salgono nel premarket, recuperando alcune perdite dopo il brusco calo della seduta precedente, in parte provocato dai commenti del Segretario del Tesoro Janet Yellen.

Le azioni della First Republic, così come quelle della californiana PacWest Bancorp, hanno registrato entrambe perdite a due cifre mercoledì dopo la dichiarazione della Yellen, che ha intaccato le speranze che le garanzie offerte ai depositanti della fallita Silicon Valley Bank possano essere replicate per le banche più piccole. Le partecipazioni in First Republic hanno perso il 90% del loro valore dal 3 marzo. La First Republic è sotto esame da quando, all’inizio del mese, il fallimento della SVB e della Signature Bank ha provocato corse agli sportelli che hanno ridotto i depositi. Le preoccupazioni si sono concentrate in particolare sul fatto che circa due terzi dei suoi depositi erano in conti che superavano il limite di protezione di 250.000 dollari stabilito dalla Federal Deposit Insurance Corporation. Gli analisti hanno espresso preoccupazioni sulle opzioni strategiche della First Republic. Secondo Bloomberg News, che cita persone che hanno familiarità con la situazione, le autorità di Washington e i dirigenti di Wall Street avrebbero preso in considerazione la possibilità di fornire alla banca una garanzia governativa. Il Financial Times ha anche riferito che First Republic si è rivolta alla banca d’investimento Lazard per una consulenza su una possibile vendita, un’iniezione di capitale o una cessione di attività. In una nota ai clienti, gli analisti di Wolfe Research hanno descritto la posizione di First Republic come “tra Scilla e Cariddi”.