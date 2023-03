First Republic: titolo crolla del 25%. Stesso destino di SVB e Signature?

Le difficoltà per i titoli delle banche regionali sono continuate nonostante l’annuncio delle autorità di regolamentazione statunitensi nel fine settimana di un ulteriore sostegno.

Secondo una nota di Raymond James come riporta la Cnbc, First Republic aveva il terzo più alto tasso di depositi non assicurati tra le banche statunitensi, dopo SVB e Signature Bank, che è stata chiusa dalle autorità di regolamentazione nel fine settimana dopo esser toccata per prima alla Silicon Valley Bank.

Alla chiusura di mercoledì, il titolo First Republic è sceso di quasi il 75% a marzo e il debito della banca è stato declassato da S&P Global Ratings e Fitch Ratings.