First Republic: depositi crollano del 40,8% in I trimestre a quota $104,474 miliardi

First Republic, la banca regionale americana bombardata di sell off in Borsa a seguito del crac di Silicon Valley Bank (SVB), in quanto sospettata di essere l’istituto di credito prossimo a fallire, ha annunciato di aver assistito nel primo trimestre a un crollo dei depositi del 40,8%, a $104,474 miliardi.

Gli analisti intervistati da Street Account avevano previsto una corsa agli sportelli inferiore, che avrebbe portato l’ammontare dei depositi a scendere a $145 miliardi.

Gli analisti intervistati da FactSet avevano stimato invece un valore dei depositi compreso tra $100 e $206 miliardi.

Il bank run da First Republic, in media, è stato dunque superiore rispetto a quanto atteso dal consensus.

First Republic ha annunciato che la fuga dei depositi si è stabilizzata con la fine del panico che ha travolto Wall Street.