FinTech: Adyen brucia 18 miliardi di euro

Le azioni di Adyen sono crollate del 39% giovedì, cancellando 18 miliardi di euro dalla capitalizzazione di mercato dell’azienda dopo aver registrato la più lenta crescita dei ricavi.

I timori che i concorrenti nei mercati locali, in particolare in Nord America, si stiano facendo strada con offerte più economiche hanno pesato pesantemente sulle prospettive della società.

Adyen è sempre stata considerata un titolo in crescita, dopo aver registrato una crescita dei ricavi del 26% in ogni semestre dal suo debutto in borsa nel 2018.