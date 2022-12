Fink (BlackRock): caos Ftx non intacca importanza della tecnologia blockchain per il futuro

L’amministratore delegato di BlackRock, Laurence Fink, ha dichiarato che “potrebbero esserci stati dei comportamenti scorretti” da parte dell’ormai fallito exchange di criptovalute FTX. Fink rimane scettico sulle criptovalute tanto che secondo lui “la maggior parte di esse non ci saranno in futuro”.

Ricordiamo che BlackRock aveva investito 24 milioni di dollari in FTX e non è di certo stato l’unico asset manager globale a credere nelle potenzialità dell’exchange che potrebbe essere in debito con oltre 1 milione di creditori.

Anche altre società d’investimento hanno investito in FTX come Temasek Holdings, il fondo di venture capital Tiger Global e Sequoia Capital.

Nonostante i problemi relativi al comparto delle criptovalute ed a FTX, Fink ha comunque affermato di ritenere che la tecnologia alla base delle criptovalute, ossia la blockchain, sarà molto importante in futuro.