Finecobank: raccolta netta nel mese di gennaio a €580 milioni

Raccolta netta nel mese di gennaio a €580 milioni, di cui gestito a €79 milioni. Così il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank, ha approvato i risultati al 31 dicembre 2023.

Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank, dichiara:

“Fineco archivia il 2023 con una crescita molto robusta, caratterizzata da utili e ricavi record, iniziando con slancio anche il nuovo anno. Risultati che confermano un consolidamento del nostro percorso di sviluppo, rafforzato da una forte spinta verso gli investimenti e da una maggiore richiesta di consulenza, con i clienti sempre più interessati a interagire con i mercati attraverso la piattaforma di investimento. L’attrattività della nostra offerta e le iniziative messe in atto su tutto il territorio nazionale insieme ai nostri consulenti, si confermano decisivi per la forte accelerazione dei clienti registrata soprattutto negli ultimi mesi dell’anno. Ai brillanti risultati ha contribuito inoltre Fineco Asset Management, grazie all’ampia offerta di nuove strategie di

investimento efficienti, innovative e adeguate all’evoluzione dei mercati. I dati di raccolta di gennaio confermano il solido contributo dell’investing e la capacità dei nostri consulenti di intercettare le esigenze della clientela in tutte le fasi di mercato e di affiancarli in una pianificazione efficace e di lungo periodo. Tutto questo

ci spinge a guardare con ottimismo alle sfide del 2024″.