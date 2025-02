Fineco: risultati record nel 2024, crescita in tutti i settori

Fineco Bank ha concluso l’anno 2024 con cifre da record. L’utile netto ha raggiunto i 652,3 milioni di euro, con un incremento del 7,1% rispetto all’anno precedente, mentre i ricavi totali si sono attestati a 1.316,5 milioni di euro, segnando un aumento del 6,4% su base annua.

Il cost/income ratio si è mantenuto efficiente al 25,2%, dimostrando la capacità della banca di gestire efficacemente i suoi costi. Anche la solidità del capitale e la liquidità hanno mostrato numeri impressionanti, con il CET1 al 25,9%, il LR al 5,22% e l’LCR1 al 909%.

Per quanto riguarda la distribuzione dei dividendi, è stato proposto un dividendo di 0,74 euro per azione, che rappresenta un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Questi risultati riflettono la forte crescita nei settori dell’investing e del brokerage, oltre al ritorno del risparmio gestito come protagonista, grazie all’accelerazione di Fineco Asset Management.

I dati al 31 gennaio 2025 mostrano una raccolta netta nel mese di gennaio di 887 milioni di euro, con un incremento del 53% su base annua e una componente gestita di 221 milioni di euro. I ricavi stimati dal brokerage nel solo mese di gennaio sono stati di 21 milioni di euro, con un aumento del 26% rispetto all’anno precedente. Inoltre, il numero di nuovi clienti acquisiti nel mese ha raggiunto i 18.781, segnando il miglior mese di sempre per la banca con un aumento del 32,0% su base annua.