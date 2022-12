Fineco: raccolta netta a novembre a €480 mln, +8,7 mld da inizio anno. Titolo in rialzo

A Piazza Affari buon andamento per Fineco Bank che al momento si muove in rialzo dello 0,8% trovandosi così a quota 15,4 euro ad azione. Nella giornata di oggi il gruppo guidato da Alessandro Foti ha comunicato la raccolta netta per il mese di novembre, dato che evidenzia una certa solidità.

Nel dettaglio, a novembre la raccolta è di 480 milioni di euro, trainata da gestito e amministrato; portando così la raccolta netta da inizio anno a quota 8,7 miliardi di euro.

Come riporta la nota societaria, “l’asset mix evidenzia la tendenza dei clienti a continuare nel proprio percorso di investimento anche in una fase di mercato particolarmente incerta, e vede la componente gestita attestarsi a € 336 milioni, con un forte interesse verso un nuovo fondo protetto lanciato da Fineco Asset Management.

La componente amministrata raggiunge € 761 milioni, favorita anche dalla sottoscrizione del nuovo Btp Italia.

I ricavi del brokerage nel mese di novembre sono stimati a € 17 milioni: circa il 53% in più rispetto alla media mensile del periodo 2017/19. La stima dei ricavi da inizio anno è di circa € 180 milioni.