Fineco Asset Management investe nel primo bond digitale emesso dalla Banca Europea per gli Investimenti

Fineco Asset Management (società irlandese di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank) ha completato un investimento in conto proprio nel primo bond digitale emesso dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) con scadenza 28 aprile 2023.

L’operazione si inserisce nel tema degli asset digitali e della tecnologia blockchain, al fine di comprendere le importanti evoluzioni in corso nel settore delle tecnologie applicate al mondo della finanza.

Il progetto, supportato da Société Générale – Forge nelle progettualità e nell’esecuzione della transazione, è stato gestito in prima persona per Fineco Asset Management da Enrico Di Savia Puglisi, Legal Counsel e specialista nell’ambito degli asset digitali, con il supporto di Jack Kelly, Senior Bond Portfolio Manager per la parte relativa all’investimento.

Al 31 dicembre 2022 Fineco Asset Management gestiva masse per 25,9 miliardi di euro.