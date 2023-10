Fincantieri realizzerà nuovo traghetto per collegare Lampedusa e Pantelleria

Il futuro dei collegamenti marittimi in Sicilia prende forma con l’annuncio di un nuovo traghetto interamente realizzato nel cantiere navale di Palermo. Firmato un accordo tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, per la costruzione di un traghetto (Ropax Classe A) che migliorerà i collegamenti con Lampedusa e Pantelleria.

Il progetto, finanziato per un importo di quasi 120 milioni di euro, evidenzia l’impegno della Regione Siciliana nel potenziamento dei collegamenti marittimi. “Questo contratto rappresenta un cambiamento significativo per i collegamenti con le isole minori della Sicilia. Siamo la prima Regione in Italia a investire i fondi destinati dal ministero dei Trasporti ai collegamenti via mare”, ha detto Schifani.

Il nuovo traghetto rappresenta una sfida importante per Fincantieri, un’opportunità per riportare in Italia la produzione di traghetti e dimostrare la competitività dell’industria navale italiana. “Abbiamo l’opportunità di riabilitare le nostre competenze storiche nel settore e dimostrare la capacità di essere competitivi, garantendo gli standard produttivi più elevati”, ha affermato Folgiero. Il traghetto sarà caratterizzato da tecnologie innovative per la riduzione dell’impatto ambientale, in linea con le esigenze della transizione energetica.

La nuova unità, di proprietà totale della Regione Siciliana, sarà consegnata nel 2026 e servirà le tratte tra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Pantelleria, assicurando collegamenti efficienti e sostenibili per i residenti e i turisti.