Fincantieri: esercitate opzioni per altre 4 navi da crociera. Si conferma riapertura ordini (analisti)

Fincantieri ha annunciato che Viking ha esercitato le opzioni su altre 4 navi da crociera la cui consegna è prevista rispettivamente nel 2026, 2027 e due nel 2028.

Le 4 navi saranno costruite secondo le più recenti normative in tema di navigazione e fornite dei più moderni sistemi di sicurezza. Questa nuova generazione di navi è progettata anche per le celle a combustibile a idrogeno e stabilirà un nuovo standard per il settore.

Secondo Equita la notizia è positiva: si conferma la riapertura degli ordini nel settore crocieristico dopo 2 anni e mezzo di sostanziale stop e in anticipo rispetto al target della società di ripartenza degli ordini della divisione nel 2023.

Dato il ciclo dei pagamenti nel settore crocieristico, non ci aspettiamo invece anticipi significativi dagli ordini vinti concludono.