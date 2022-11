Fincantieri: è morto l’ex AD Giuseppe Bono

E’ morto Giuseppe Bono, per 20 anni amministratore delegato di Fincantieri e figura storica dell’industria italiana.

Bono, 78 anni, calabrese, pochi mesi fa era stato sostituito al vertice del gruppo con sede a Trieste da Pierroberto Folgiero. «È mancato Giuseppe Bono, Peppino. Un amico fraterno, grande uomo, straordinario capitano d’industria. Ha dedicato tutta la sua vita a costruire ricchezza per l’Italia. Lo conobbi appena arrivato a Fincantieri, che era in grave difficoltà. Ora ha i migliori prodotti al mondo». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto. L’Italia piange la scomparsa di Giuseppe Bono, storica guida di Fincantieri e figura di riferimento dell’industria italiana. Una dolorosa perdita per tutta la Nazione. Rivolgo ai suoi familiari le più sincere condoglianze da parte mia e del Governo italiano”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.