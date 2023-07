Fincantieri: contratto da €211 mln per fregate Horizon

OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation) ha assegnato a Naviris ed eurosam un contratto da 1,5 miliardi di euro per l’ammodernamento di mezza vita delle fregate classe Horizon italiane e francesi. Più in dettaglio, nei prossimi giorni Naviris finalizzerà i contratti di subappalto, tra cui quello con Fincantieri, che avrà un valore di 211 milioni di euro.

Con questo upgrade, le fregate della classe Horizon riceveranno una modernizzazione all’avanguardia dell’intera nave e il potenziamento delle capacità di combattimento.

Le Fregate Horizon sono state costruite tra il 2000 e il 2010 come parte di un programma congiunto tra Fincantieri e Naval Group, dotando le Marine italiana e francese di fregate innovative con capacità antiaeree.