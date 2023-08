Finanziamento Leyline per BESS Power: 15 Milioni per l’Energia Rinnovabile

BESS Power Corporation, una sussidiaria per il 65% di RAL Green Energy – un’impresa condivisa equamente tra Redelfi e Altea Green Power, ha firmato un accordo di finanziamento con Leyline Renewable Capital. L’importo massimo del finanziamento è di 15 milioni di dollari e sarà destinato alla realizzazione di progetti per il sistema di stoccaggio di energia a batteria (“BESS”) in territorio statunitense.

Leyline, un’entità legale americana, si impegna attivamente nel settore dell’energia rinnovabile. La sua attività principale consiste nel fornire supporto finanziario a progetti, dalla loro fase iniziale di sviluppo fino alla realizzazione.

Il finanziamento, con un tasso fisso e una durata di 3 anni, estendibile per un ulteriore anno, darà a BESS Power la possibilità di accedere al capitale necessario per portare avanti i progetti. Questi fondi saranno rilasciati progressivamente, sulla base delle reali esigenze di BESS Power, con importi proporzionati allo stato di avanzamento dei progetti. Questa strategia consentirà un’efficiente gestione delle risorse, garantendo un ottimale sviluppo dei progetti BESS.