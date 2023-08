Finanza.tech: partnership con Noleggio Energia per efficienza energetica PMI

Finanza.tech, società benefit fintech quotata su Euronext Growth Milano, annuncia una partnership strategica con Noleggio Energia, protagonista nel settore del finanziamento per la transizione energetica in Italia. L’alleanza ha l’obiettivo di potenziare i servizi di consulenza finanziaria di Finanza.tech, mettendo a disposizione delle PMI e degli imprenditori un’esperienza consolidata nell’ambito dei criteri ESG e promuovendo l’efficientamento energetico.

Questa partnership permette a Finanza.tech di ampliare la propria offerta, presentando agli imprenditori il noleggio a lungo termine come strumento dedicato alla transizione e al risparmio energetico. Noleggio Energia offre infatti soluzioni di noleggio a lungo termine per impianti e attrezzature per l’efficientamento energetico e la produzione di energia rinnovabile. Tra le soluzioni proposte, spiccano gli impianti fotovoltaici industriali per autoconsumo, realizzati “chiavi in mano”.

Il noleggio operativo rappresenta una soluzione ideale per le PMI che desiderano investire nella transizione energetica senza impegnare capitali propri. Noleggio Energia garantisce l’efficacia dei servizi offerti, effettuando analisi preliminari e verifiche sulla base di un modello di valutazione proprietario per ciascun progetto.