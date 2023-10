Finale poco sotto la parità a Piazza Affari (-0,2%)

Piazza Affari chiude in ribasso dello 0,2% a 27.435 punti, in una seduta ancora negativa per le borse europee. Sul Ftse Mib arretrano in particolare Inwit (-2,7%), Amplifon (-2,6%) e Tenaris (-2,2%) mentre chiudono in controtendenza Mps (+4,6%), Campari (+2,8%) ed Hera (+2,7%).

In giornata gli indici Pmi dell’eurozona hanno confermato la debolezza dell’attività produttiva della regione, mentre i dati americani Asp hanno indicato un rallentamento delle assunzioni da parte delle aziende. L’indice Ism servizi, invece, segnala un’espansione più lenta del settore a settembre. Il tutto, aspettando il rapporto di venerdì sul mercato del lavoro americano, vero appuntamento chiave della settimana.

Si riduce la pressione sull’obbligazionario, con il rendimento del Treasury decennale in calo al 4,73%, mentre lo spread Btp-Bund si riduce leggermente a 195 bp, con il Btp decennale in discesa al 4,89%. Tra le materie prime il Brent perde oltre 3 punti percentuali e arretra a 87,4 dollari al barile, mentre sul Forex l’euro/dollaro si apprezza lievemente a 1,05.