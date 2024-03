Finale di settimana poco sopra la parità a Piazza Affari (+0,05%)

Chiusura poco mossa Piazza Affari, in una seduta contrastata per le borse europee, mentre Wall Street procede poco distante dalla parità. Il Ftse Mib termina in frazionale rialzo (+0,05%) a 34.343,61 punti. Nexi recupera il (+2,5%) dopo la batosta della seduta precedente, seguita da Italgas (+2,1%) e Recordati (+1,9%).

Realizzi su Brunello Cucinelli (-3%), dopo aver registrato un nuovo massimo storico la scorsa settimana. In calo anche Banca Monte Paschi Siena (-2,8%) e Saipem (-2,2%).

Giornata povera di spunti macro, con il solo dato sull’indice Ifo tedesco, salito a 87,8 punti a marzo, oltre le attese.

La prossima settimana, focus sul Pce core Usa e i primi dati sull’inflazione in Spagna, Francia e Italia, che forniranno indicazioni utili sull’andamento dei prezzi. Da seguire anche alcuni interventi dei banchieri centrali, tra cui il presidente della Fed Jerome Powell. L’ottava si chiuderà anticipatamente per le festività pasquali, con i mercati chiusi venerdì.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia a 130 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,63% e quello del Bund in area 2,33%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent viaggia in lieve calo a 85,6 dollari al barile. Sul Forex, cambio euro/dollaro in ribasso a 1,081 e dollaro/yen a 151,4.