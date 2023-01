FILA: investimento in india a supporto della crescita annua attesa a doppia cifra nei prossimi 5 anni

FILA prosegue nel percorso di crescita in India, a conferma della scelta strategica di investire in questo mercato intrapresa nel 2012.

Con oltre 350 milioni di bambini nella fascia d’età fino ai 14 anni, una popolazione di quasi 1.4 miliardi di persone e oltre il 3,4% del GDP investito in Education, l’India rappresenta uno dei mercati più strategici per la crescita futura del gruppo FILA.

Il Gruppo è presente su questo mercato dal 2012 attraverso la società DOMS Industries Pvt Ltd di cui ha acquisito, prima il 18,5% con investimento di 5,4 mln di euro, quando la società fatturava circa 10 mln di euro e dal 2015 ha incrementato la propria quota al 51% consolidandola completamente, a seguito di un investimento di 36mln di euro quando la società fatturava circa 7 mln di euro.

“L’India oggi rappresenta il secondo mercato al mondo per il gruppo FILA e ha registrato un CAGR a doppia cifra dal 2012, in accelerazione negli ultimi anni e prevede per il 2022 un progresso di circa il 50% rispetto ai valori pre Covid del 2019 per oltre 110mln di euro di fatturato, con il dato di redditività più elevato sul mercato indiano” commenta Massimo Candela, CEO di FILA. “Il nostro obiettivo è quello di proseguire in questa direzione valorizzando la nostra presenza e supportando la crescita della società nei prossimi anni, in quello che rappresenta il paese più importante dove fare business nei prossimi dieci anni; per questo motivo prevediamo di duplicare il footprint industriale nel 2023 con un investimento in capex di circa 15 mln di euro, a sostegno di una crescita significativa a doppia cifra per i prossimi 5 anni. Ci attendiamo infine che il contributo strategico di questo investimento, caratterizzato da uno straordinario progresso sia organico sia attraverso eventuali operazioni a supporto della creazione del valore, possa contribuire significativamente alla performance del titolo FILA sul mercato”.