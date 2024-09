Ferrovie dello Stato lancia la sua prima emissione di euro-commercial paper da 2 miliardi di euro

Ferrovie dello Stato ha avviato l’operatività del suo programma di Euro-Commercial paper da 2 miliardi di euro, segnando un passo significativo nel suo percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento. La prima emissione, come specificato in una nota ufficiale, è stata offerta esclusivamente a investitori istituzionali.

Le commercial paper emesse da Ferrovie dello Stato completano la gamma di prodotti finanziari a disposizione del Gruppo FS per la raccolta sui mercati finanziari, rafforzando ulteriormente la sua posizione. Per questa emissione inaugurale, Ferrovie dello Stato ha collaborato con BofA Securities, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Ing e Societe’ Generale, che hanno agito in qualità di Dealers.