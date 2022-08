Ferretti Group: nel primo semestre dell’esercizio 2022 crescita a doppia cifra di ricavi netti

Raccolta ordini pari a 641,9 milioni di euro nel primo semestre 2022, in crescita del 30% rispetto al primo semestre 2021 (493,6 milioni di euro) grazie alla forte domanda del mercato mondiale.

Così Ferretti Group alza il velo sui risultati del semestre chiuso al 30 giugno 2022. Il Portafoglio ordini è pari a 1.218 milioni di euro al 30 giugno 2022, con una crescita del 20% rispetto al 31 dicembre 2021 (1.016 milioni di euro) grazie alla forte acquisizione di ordini nel periodo e un aumento del 49% rispetto allo stesso periodo del 2021. I ricavi sono pari a 534,9 milioni di euro nel primo semestre 2022, con una crescita del 17,0% rispetto al primo semestre 2021 (457,2 milioni di euro), grazie al forte portafoglio ordini accumulato nel 2021. L’Avv. Alberto Galassi, Amministratore delegato del Gruppo, ha commentato: “Ci troviamo in uno straordinario momento di mercato, ma è soprattutto grazie al nostro lavoro che riusciamo a crescere tanto velocemente. Investiamo per continuare a innovare e presentiamo continuamente nuovi modelli, sempre più curati in ogni aspetto, dal design alle soluzioni tecnologiche, guardando continuamente a diminuire la nostra impronta ambientale. Siamo certi di interpretare il meglio della nautica italiana nel mondo e di offrire ai nostri azionisti risultati tangibili”.