Ferrero: Standard Ethics conferma rating di sostenibilità

Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “E+” a Ferrero. La società di Alba, si legge ne report dell’agenzia, tiene conto delle indicazioni provenienti dall’accordo di Parigi per gli obbiettivi ambientali prefissati con scadenza 2030; adotta una rendicontazione extra-finanziaria standard e policy sui diritti umani e sulla qualità dei prodotti alimentari.

“Nondimeno, circa la parte “G” (Governance) dell’acronimo ESG, gli analisti individuano possibilità di miglioramento: a titolo di esempio, nel caso di grandi multinazionali (seppure non quotate) è auspicabile una maggiore trasparenza e disclosure della struttura societaria, della composizione quali-quantitativa del consiglio di amministrazione e della struttura di Risk Management così come residuano margini per ampliare lo spettro di policy volontarie e pubbliche sui principali temi ESG – segnala Standard Ethics -. Le Linee Guida Ocse destinate alle Imprese Multinazionali sono tra gli strumenti più consigliati in questi casi”.