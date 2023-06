Ferrari svela due nuovi modelli ibridi plug-in

Ferrari ha presentato due nuovi modelli ibridi plug-in, prodotti in serie limitata, che si posizionano al vertice della gamma di prezzi del Cavallino Rampante.

Il prezzo di partenza della SF90 XX Stradale sarà di 770.000 euro, mentre la SF90 XX Spider, dotata di tetto retrattile, sarà disponibile a partire da 850.000 euro.

Le prestazioni sono potenziate da un motore a combustione da 8 cilindri e 4 litri, accoppiato a tre motori elettrici in grado di erogare un totale di 1.030 cavalli, 30 in più rispetto alla SF90 Stradale.

Ferrari ha in programma un totale di 15 nuovi modelli tra il 2023 e il 2026, con l’obiettivo di soddisfare i suoi appassionati più facoltosi con nuove auto sempre più costose, prodotte in quantità limitate per preservare l’esclusività. Tra questi, ci sarà anche il primo veicolo totalmente elettrico di Ferrari, previsto per il 2025.

La SF90 XX Stradale sarà prodotta in 799 unità, con le prime consegne ai clienti europei previste nel secondo trimestre del prossimo anno. La sua controparte Spider sarà prodotta in 599 unità, con le consegne che inizieranno nell’ultimo trimestre del 2024. Tutta la produzione pianificata è già sold-out.