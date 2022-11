Ferrari: ricavi ed ebitda oltre le attese nel 3° trimestre 2022

Trimestre con crescita a doppia cifra per Ferrari. Il gruppo di Maranello ha riportato un Ebitda rettificato per il terzo trimestre pari a 435 milioni di euro, in crescita del 17,1% rispetto all’analogo periodo del 2021. Battute le attese che erano di 416,4 milioni (Consensus Bloomberg). L’Ebit è stato di 299 milioni (+10,5%), anche in questo caso oltre le attese (277,7 milioni). Utile netto pari a 228 milioni e utile diluito per azione pari a 1,23 euro. I ricavi si sono attestati a 1,25 miliardi di euro, in rialzo del 18,7% e oltre la stima di 1,2 miliardi. nel trimestre sono state consegnate 3.188 vetture.