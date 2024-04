Ferrari lancia E-Cells Lab, il nuovo centro di ricerca con l’Università di Bologna

È stato un giorno importante per l’ambito della ricerca elettrochimica in Italia, con l’inaugurazione di E-Cells Lab all’Università di Bologna, un progetto realizzato con il sostegno di Ferrari. Il nuovo laboratorio, diretto scientificamente dall’Ateneo, si dedicherà allo studio approfondito dei materiali e delle caratteristiche chimiche e fisiche delle celle al litio, un elemento chiave per l’innovazione nel settore automotive.

La collaborazione tra l’Università di Bologna e la prestigiosa Casa di Maranello, Ferrari, non si limita al finanziamento. È previsto infatti uno scambio di conoscenze e competenze che rafforza l’importanza del laboratorio sia per il territorio che per l’intero settore automotive.

L’impatto di E-Cells Lab si estenderà anche grazie alla partnership con Nxp, azienda leader nel campo dell’elettronica, che supporterà il progetto come partner tecnologico. Questo sforzo congiunto tra istituzioni accademiche e aziende di prestigio è un esempio di come la collaborazione possa ampliare le frontiere della ricerca e portare a sviluppi significativi per il settore.