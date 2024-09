Ferrari continua il programma di riacquisto azioni proprie

Ferrari ha annunciato di aver effettuato una serie di acquisti di azioni proprie su Euronext Milan (EXM) e New York Stock Exchange (NYSE) tra il 10 e il 13 settembre 2024. In totale, sono state acquistate 34.346 azioni ordinarie al prezzo medio di 425,2499 euro ciascuna, per un valore complessivo di 14.605.631,61 euro.

Questi acquisti fanno parte del programma di riacquisto di azioni proprie da 250 milioni di euro, rappresentando la quinta tranche di un piano pluriennale da 2 miliardi di euro che si prevede di completare entro il 2026. Fino al 13 settembre 2024 il totale investito in questa quinta tranche ammonta a 95.354.985,16 euro per 236.400 azioni ordinarie acquistate su EXM e 15.096.772,10 USD per 31.837 azioni ordinarie acquistate su NYSE.

Alla data del 13 settembre 2024 Ferrari possedeva 14.433.903 azioni proprie, pari al 5,62% del capitale sociale. Dal 1° luglio 2022 al 13 settembre 2024, la società ha riacquistato complessivamente 3.609.799 azioni proprie su EXM e NYSE, per un valore di 1.031.747.070,02 euro.