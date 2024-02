Ferrari alza velo sui conti: ricavi e consegne auto in aumento

Ferrari alza il velo sui conti segnando ricavi netti per 5.970 milioni di euro, un incremento del 17,2% in confronto all’anno antecedente. L’Adjusted EBITDA ha mostrato un’impennata del 28,5%, attestandosi a 2.279 milioni di euro, con un margine del 38,2%. L’utile netto adjusted ha raggiunto 1.257 milioni di euro, rispecchiando una crescita del 34%, con un utile per azione adjusted di 6,90 euro.

Passando alle consegne di vetture nel 2023, la casa automobilistica di Maranello ha segnato un incremento di 442 unità o del 3,3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 13.663 unità.