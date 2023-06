Ferrari acquista 20.005 azioni ordinarie

Il celebre marchio automobilistico Ferrari ha recentemente annunciato di aver acquistato un totale di 20.005 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 276,7006 euro, per un controvalore pari a 5.535.396,04 euro. Gli acquisti sono stati effettuati su Euronext Milan (EXM) nel periodo compreso tra il 5 e il 9 giugno 2023.

Questi acquisti rientrano nel programma di acquisto di azioni proprie da 200 milioni di euro, il quale è stato annunciato il 1 dicembre 2022. Il programma in questione rappresenta la seconda tranche di un’iniziativa pluriennale che prevede l’acquisto di azioni proprie per un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro, da completare entro il 2026.

Dall’inizio della seconda tranche fino al 9 giugno 2023, il corrispettivo totale investito in azioni ordinarie è stato pari a 147.839.025,11 euro per 617.183 azioni acquistate su EXM e 39.900.360,48 USD per 153.056 azioni acquistate sul NYSE. Questi numeri dimostrano l’impegno di Ferrari nel perseguire il programma di acquisto azioni proprie, al fine di incrementare il valore per gli azionisti.