Ferrari: accordo con Samsung Display per gli OLED sulle auto elettriche

Ferrari ha siglato un accordo con Samsung Display, unità di Samsung Electronics, per l’utilizzo dei suoi tecnologia pannelli di visualizzazione a diodi organici ad emissione di luce (OLED) nei futuri modelli di auto. L’azienda sudcoreana svilupperà “soluzioni di visualizzazione con OLED su misura” per la prossima generazione di Ferrari, ha dichiarato l’amministratore delegato Benedetto Vigna in un comunicato.

I vertici di Ferrari e Samsung Display hanno firmato un memorandum d’intesa ad Asan, in Corea del Sud, per il quale non sono stati resi noti i dettagli finanziari. Vigna aveva già detto in precedenza che, poiché la Ferrari sta concentrando gli investimenti sull’elettrificazione, l’azienda avrebbe utilizzato fornitori esterni per i componenti non cruciali o per il software. La Ferrari prevede di presentare la sua prima auto completamente elettrica nel 2025.