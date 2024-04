Ferragamo, calo in borsa dopo il taglio del prezzo obiettivo da parte di JPMorgan

Giornata non particolarmente positiva per Salvatore Ferragamo, la prestigiosa maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan. Gli analisti di JPMorgan hanno rivisto al ribasso il prezzo obiettivo per l’azione della casa di moda, portandolo a 9,50 euro rispetto ai precedenti 10,5 euro.

L’aggiustamento ha avuto un impatto significativo sulla performance del titolo Ferragamo, che ha registrato un calo dell’1,87%, posizionandosi a 10,52 euro. Le aspettative per il proseguimento della giornata sono inclini verso un’estensione della fase ribassista, con gli analisti che prevedono un’area di supporto intorno ai 10,41 euro, seguita da una successiva a quota 10,31 euro. Al contrario, la resistenza è stata identificata a 10,64 euro.