Fenix Entertainemnt: acquisiti di diritti di sfruttamento cinematografico de “L’uomo più ricco del mondo”

Fenix Entertainemnt ha siglato con Rizzoli un accordo per l’acquisizione dei diritti cinematografici de “L’uomo più ricco del mondo”, l’inchiesta in forma di giallo uscita lo scorso novembre che, l’imprenditore e divulgatore tecnologico Gian Luca Comandini, ha scritto per rispondere ad una delle questioni aperte della nostra era, chi si cela dietro il nome di Satoshi Nakamoto, il misterioso ideologo del bitcoin. Fenix Entertainment ha acquisito i diritti di sfruttamento dell’opera per 18 mesi con la collaborazione dell’autore Gian Luca Comandini, membro della task force governativa di esperti scelta dal Ministero dello Sviluppo Economico per delineare la strategia nazionale in ambito blockchain, e professore presso l’Università Guglielmo Marconi, l’Università degli Studi di Macerata e La Sapienza di Roma.