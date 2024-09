Fed taglia tassi di 50 punti base. Più fiducia in inflazione verso target 2%

Il grande annuncio sui tassi Usa è finalmente arrivato: nella serata italiana di ieri, la Fed di Jerome Powell ha annunciato una sforbiciata pari a 50 punti base, che ha portato i tassi a scendere al nuovo range compreso tra il 4,75% e il 5%, rispetto al precedente livello compreso tra il 5,25% e il 5,5%.

“La Commissione ha raggiunto un livello di maggiore fiducia nel fatto che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2%”, e reputa che i rischi sul raggiungimento dei target di inflazione e di occupazione siano all’incirca in una condizione di “equilibrio” (in precedenza nel comunicato della Fed si leggeva che i rischi continuavano a muoversi verso una condizione di “migliore equilibrio”).

Al di là dei tagli di emergenza annunciati nel 2020, all’inizio della pandemia Covid-19, l’ultima sforbiciata ai tassi di 50 punti base risale al 2008, durante la crisi finanziaria globale.