Fed, serve approccio cauto per allentare la politica monetaria

Lisa Cook, membro del consiglio dei governatori della Fed, ha sottolineato oggi la necessità di un approccio cauto per allentare la politica monetaria negli Stati Uniti.

“Considerando insieme tutti gli indicatori di inflazione e mercato del lavoro, e come osservato nella più recente dichiarazione del FOMC, i rischi per il raggiungimento dei nostri obiettivi di inflazione e occupazione si stanno spostando verso un migliore equilibrio. Il rischio di un allentamento eccessivo o troppo precoce della politica monetaria è che potrebbe consentire il radicamento di un’inflazione superiore al target e fermare i progressi a cui abbiamo assistito”, ha dichiarato Cook durante un intervento alla Harvard University.

“Ciò, in ultima analisi, richiederebbe una politica monetaria più restrittiva per eliminare dall’economia un’inflazione più persistente, con un costo potenzialmente elevato per l’occupazione”, ha proseguito Lisa Cook: “Ma un allentamento troppo tardivo potrebbe anche causare danni inutili, frenando l’economia e privando le persone di opportunità economiche”.

Il pieno ripristino della stabilità dei prezzi, secondo l’economista, “potrebbe richiedere un approccio cauto per allentare la politica monetaria nel tempo”.