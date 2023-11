Fed, Powell sui tassi: non siamo sicuri di aver raggiunto livello tale da riportare inflazione al 2%

Il presidente della Fed Jerome Powell ha rilanciato il dubbio che la banca centrale americana non abbia fatto abbastanza per riportare la crescita dell’inflazione al target del 2%.

“Il Fomc (braccio di politica monetaria della Fed) è impegnato a raggiungere quel livello di politica monetaria che sia restrittivo in modo sufficiente da far scendere l’inflazione al 2% nel corso del tempo – ha detto Powell – Non siamo sicuri di aver raggiunto questo livello”.

Powell ha parlato in occasione di un evento organizzato dall’Fmi (Fondo Monetario Internazionale).