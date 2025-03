Fed, Musalem sostiene “approccio paziente” della politica monetaria

Il presidente della Fed di St. Louis, Alberto Musalem, ha dichiarato che mantenere un “approccio paziente” della politica monetaria della Fed sarà utile mentre si punta “alla massima occupazione, alla stabilità dei prezzi e a un’espansione economica duratura”. Nel corso del suo intervento alla National Association for Business Economics (Nabe) a Washington, Musalem ha rimarcato come “le prospettive per una solida crescita economica sembrino buone, il mercato del lavoro sia sano e le condizioni finanziarie favorevoli. Ma i dati recenti sono stati più deboli del previsto, ponendo un certo rischio al ribasso per la crescita”.

Sul fronte dei prezzi, ha invece sottolineato che “l’inflazione ha continuato a scendere ma rimane al di sopra dell’obiettivo del 2% del FOMC”. Sebbene ci sia stato un aumento delle aspettative di inflazione a breve termine, ha aggiunto, le aspettative di inflazione a lungo termine sono rimaste sostanzialmente stabili. “Abbiamo ancora molto lavoro da fare per raggiungere la stabilità dei prezzi”.