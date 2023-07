Fed: minute Fomc confermano altri rialzi tassi in arrivo

Dalle minute del Fomc relative all’ultima riunione del 13-14 giugno, è emersa l’intenzione della Fed di Jerome Powell di continuare ad alzare i tassi, sebbene a un ritmo più moderato rispetto alle maxi strette del passato.

“Molti (esponenti del Fomc) hanno notato anche che, dopo aver avviato, lo scorso anno, una rapida restrizione della politica monetaria, la Commissione ha rallentato il ritmo dei rialzi dei tassi e che una ulteriore moderazione nell’intensità delle strette è stata appropriata”.

Motivo: “dare più tempo (alla Fed) per osservare gli effetti delle restrizioni cumulative e per valutare le implicazioni per la politica (monetaria)”.

Nell’ultima riunione di giugno, la Fed guidata da Jerome Powell ha annunciato la decisione di lasciare i tassi sui fed funds invariati al range compreso tra il 5% e il 5,25%.