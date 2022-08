Fed, Mester: ‘tassi Usa oltre il 4% entro inizi 2023. Nessun taglio l’anno prossimo’

Entro l’inizio dell’anno prossimo, i tassi di interesse di riferimento degli Stati Uniti saranno stati alzati dalla Federal Reserve a un livello superiore al 4%. E’ quanto ha detto Loretta Mester, presidente della Federal Reserve di Cleveland.

“La mia view al momento è che sarà necessario portare i tassi sui fed funds a un valore al di sopra del 4% entro la fine dell’anno prossimo, per permanere a quel livello”, ha detto Mester, stando agli estratti di un discorso a Dayton.

Questo significa che, secondo Loretta Mester, la Fed di Jerome Powell non taglierà i tassi per tutto l’arco del 2023. Al momento i tassi Usa si trovano nel range compreso tra il 2,25% e il 2,50%, dopo la decisione della Fed dello scorso 27 luglio, con cui Powell & Co hanno annunciato una stretta monetaria di 75 punti base per la seconda volta consecutiva, per frenare la corsa dell’inflazione.

I tassi sui fed funds Usa viaggiano al record dalla fine del 2018. Loretta Master è membro votante del Fomc, il braccio di politica monetaria della banca centrale Usa preposto alla determinazione dei tassi.