Fed lascia tassi fermi al range 5,25%-5,5%. Tagli tassi 2024? La risposta del dot plot

Così come da attese, la Fed di Jerome Powell ha lasciato i tassi sui fed funds fermi al range compreso tra il 5,25% e il 5,5%.

Dal dot plot è emerso che gli esponenti del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, prevedono per il 2024 tre tagli dei tassi, ciascuno di 25 punti base.

Per la fine del 2024, la stima mediana per i tassi punta a un valore pari al 4,6%, in flessione di 50 punti base rispetto al 5,1% atteso nel mese di giugno.