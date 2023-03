Fed, El-Erian: ‘torni ad alzare i tassi di 50 punti base, credibilità a rischio’

“Se sono davvero dipendenti dai dati, allora devono tornare ad alzare i tassi di 50 punti”. Così sulla Fed guidata dal presidente Jerome Powell l’ex numero uno di Pimco, attuale responsabile dei consulenti economici di Allianz, Mohamed El-Erian, in un intervento alla trasmissione televisiva della CNBC “Squawk Box.”

“Se continueranno ad alzare (in misura inferiore) i tassi, aumentandoli per un periodo di tempo più lungo, e questa è l’alternativa, rischieranno di aumentarli al punto da rallentare l’economia, minando al contempo ulteriormente la loro credibilità – ha avvertito El-Erian – E’ la tragedia della seconda scelta migliore. Più ti allontani dalla giusta risposta politica, più, qualsiasi cosa tu faccia, provoca danni collaterali e conseguenze non desiderate”.