Fed e BCE potrebbero ridurre le riserve bancarie del 90%

La Federal Reserve e la Banca Centrale Europea potrebbero eliminare fino al 90% del denaro che hanno pompato nelle banche nell’ultimo decennio, ora che l’inflazione e i tassi d’interesse elevati rendono superflua la liquidità extra.

Le due maggiori banche centrali del mondo hanno alzato i tassi di interesse a ritmo sostenuto per combattere l’inflazione e hanno eliminato alcuni dei loro massicci acquisti di obbligazioni, che hanno inondato le banche di liquidità quando la crescita dei prezzi era lenta e i costi di prestito già a zero.

Il documento della Fed, che sarà presentato ai principali banchieri centrali la prossima settimana in occasione dell’incontro annuale della BCE in Portogallo, si interroga su quanta liquidità la Fed e la BCE dovrebbero tenere nel sistema bancario per soddisfare la domanda di riserve ora che lo stimolo monetario non è più necessario.