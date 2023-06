Fed: due membri suggeriscono ulteriori aumenti dei tassi

Due rappresentanti della Fed hanno dichiarato che la banca centrale potrebbe dover alzare ulteriormente i tassi di interesse per domare le pressioni inflazionistiche, che in alcuni settori non mostrano segni evidenti di attenuazione.

Christopher Waller ha affermato venerdì che l’inflazione complessiva è stata “ridotta a metà” rispetto al picco dello scorso anno, ma i prezzi al netto di alimentari ed energia sono rimasti pressoché invariati negli ultimi otto o nove mesi.

“Stiamo osservando che i tassi di politica monetaria hanno effetti su alcune parti dell’economia. Il mercato del lavoro rimane solido, ma l’inflazione di base non si muove e ciò richiederà probabilmente un ulteriore inasprimento per cercare di farla diminuire”.

In un evento separato, il presidente della Fed di Richmond, Thomas Barkin, ha affermato che l’inflazione rimane “troppo alta” e “ostinatamente persistente”, aggiungendo che l’obiettivo rimane il 2% di inflazione e che è disposto a fare di più per raggiungerlo se i dati ne dimostreranno la necessità.