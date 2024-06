Fed ‘dot plot’: un solo taglio atteso nel 2024, erano 3 a marzo

La Federal Reserve (Fed) si attende un solo taglio dei tassi di 25 punti base nel 2024 rispetto ai 3 indicati nel mese di marzo. Una previsione che emerge dal ‘dot plot’, il grafico a punti che mappa trimestralmente le attese dei banchieri della banca centrale americana.

Non sono, invece, state ritoccate le previsioni per il Pil e la disoccupazione per l’anno in corso. Le attese sono di una crescita dell’economia Usa al ritmo del 2,1% nel 2024, con il tasso di disoccupazione al 4%.