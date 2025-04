Fed, da Goolsbee (Chicago) monito su rischi legati a dazi

Austan Goolsbee, presidente della Fed di Chicago, ha lanciato un avvertimento riguardo le conseguenze negative che un rallentamento della spesa dei consumatori o degli investimenti aziendali, causato dall’incertezza relativa ai dazi, potrebbe comportare per l’economia.

“Se il consumatore smette di spendere o l’azienda smette di investire perché incerti o impauriti dall’indirizzo che stiamo prendendo, sarebbe un bel guaio,” ha dichiarato Goolsbee martedì in un’intervista su Fox News.

Goolsbee ha osservato che, in teoria, i dazi una tantum dovrebbero avere un impatto transitorio sui prezzi, ma ha aggiunto che potrebbero avere un effetto più duraturo. Questo potrebbe essere causato, ha detto, da ritorsioni e dal fatto che alcune tariffe potrebbero colpire beni intermedi, come componenti e parti che finiscono in prodotti fabbricati domesticamente.

Il capo della Fed di Chicago ha dichiarato di aspettarsi ancora un calo dei tassi di interesse nel corso dei prossimi 12 a 18 mesi. I dati concreti, ha aggiunto, mostrano ancora che la crescita economica degli Stati Uniti è solida, anche se le misure di sondaggio dei consumatori e delle aziende stanno indebolendo.