Fed, crolla la possibilità di un taglio dei tassi a giugno

Il calo significativo delle aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a giugno ha colpito i mercati, come riportato dal FedWatch Tool del Cme Group. La probabilità, che solo il giorno precedente si attestava al 56,1%, è ora scesa vertiginosamente al 26% a seguito dell’aumento dell’inflazione.

Le stime per la prossima riunione della Fed, prevista per il 31 luglio, non sono molto più ottimistiche, con solo il 39,5% di chance di vedere un taglio dei tassi. Gli analisti ritengono sia più realistico prevedere che la Federal Reserve possa decidere di abbassare i tassi solo a settembre, con una probabilità del 46,8%.