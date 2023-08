Fed: Bowman, “probabilmente necessari ulteriori aumenti tassi riferimento”

“Alla luce dei solidi dati economici e dell’inflazione ancora elevata, a luglio ho sostenuto la decisione del Fomc di aumentare ulteriormente i tassi di riferimento. Mi aspetto che saranno probabilmente necessari ulteriori aumenti per portare l’inflazione verso il nostro obiettivo del 2%”. Lo ha dichiarato la governatrice della Federal Reserve (Fed) Michelle W. Bowman nel corso di un meeting sponsorizzato dalla Kansas Bankers Association.

“È importante ribadire che la politica monetaria non segue una rotta prestabilita. Con i miei colleghi prenderemo le nostre decisioni sulla base dei dati in arrivo e delle loro implicazioni per le prospettive economiche”, ha aggiunto sottolineando che “riportare l’inflazione al nostro obiettivo del 2% è necessario per raggiungere un mercato del lavoro e un’economia sostenibili e forti”.