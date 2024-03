Febbre chip: VanEck Semiconductor ETF verso trimestre migliore in più di 20 anni. Nvidia inarrestabile con rally titolo +90%

Occhio a Wall Street al trend dell’indice VanEck Semiconductor ETF, che replica il settore dei titoli dei semiconduttori (chip), orientato a concludere uno dei trimestri migliori in più di 20 anni.

Il fondo ha guadagnato il 30% circa dall’inizio del 2024, riportando il trend trimestrale migliore dal rally pari a +41,6% messo a segno nel quarto trimestre del 2001.

Regina incontrastata degli acquisti è stata Nvidia, che è volata nel corso di questo primo trimestre del 2024 del 90%, dopo essere schizzata del 239% nel corso del 2023.

Il titolo Nvidia ha concluso anch’esso il migliore trimestre dal quarto trimestre del 2001.

L’indice VanEck Semiconductor ETF è orientato così a concludere il suo quinto mese consecutivo di rialzi e a riportare così la fase di guadagni più lunga dal rally di sei mesi che si è concluso nel marzo del 2021.

L’ETF è inoltre in calo di appena il 4% circa rispetto al record di sempre. Tra gli altri componenti dell’ETF si mettono in evidenza su base trimestrali gli scatti di

Taiwan Semiconductor (+35%), di Broadcom e Advanced Micro Devices, balzati di oltre il 20% e di Applied Materials, le cui azioni sono in crescita del 30% circa.