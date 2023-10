FCA UK sanziona Equifax per negligenza nella gestione dei dati dei consumatori

Equifax, una delle agenzie di controllo del credito più riconosciute, è stata sanzionata dalla Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito. La ragione? Un’inadeguata gestione e monitoraggio dei dati dei consumatori britannici, che sono stati esternalizzati alla sua società madre negli Stati Uniti.

La FCA è l’organo di regolamentazione finanziaria del Regno Unito e ha determinato una multa di 11.164.400 sterline per Equifax. Questa sanzione è stata decisa dopo un’attenta indagine e riflette la gravità della mancanza di sicurezza nella gestione dei dati sensibili dei consumatori.

La gestione inadeguata dei dati dei consumatori è un’infrazione seria che può portare a conseguenze significative per le aziende, come dimostrato dalla pesante multa inflitta a Equifax. Questo caso mette in luce l’importanza della corretta gestione e monitoraggio dei dati, specialmente quando vengono esternalizzati a terze parti.