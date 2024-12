Fastweb: Standard Ethics eleva il rating di sostenibilità

Standard Ethics ha elevato il corporate standard Ethics rating (SER) di Fastweb a “EE+” dal precedente “EE” con outlook “positivo”.

“La strategia ESG adottata in questi anni è in linea con le indicazioni volontarie dell’Onu, dell’Ocse e dell’Unione Europea. La governance della Sostenibilità comprende un sistema di policy sviluppato che tratta le principali tematiche richieste a livello internazionale come concorrenza, fiscalità, inclusività, identità di genere, conflitti di interesse”, spiegano gli analisti indicando che “il Codice Etico è stato recentemente aggiornato includendo la tematica dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale tra i nuovi elementi con possibili impatti a livello ESG”.

La politica aziendale, aggiungono, è sinergica ad un sistema di ESG Risk Management dotato di un adeguato impianto di vigilanza. La rendicontazione extra-finanziaria è allineata alle buone pratiche e i target (anche ambientali) coerenti con gli obiettivi internazionali.