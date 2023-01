Farmacosmo: entra nel mondo del pet con l’acquisizione della maggioranza del portale Bau Cosmesi

Farmacosmo crea nuova società nella quale verrà conferito il portale ‘baucosmesi.it’ di proprietà dell’imprenditore Andrea Bianchi e che verrà dotata di adeguate risorse finanziarie da parte di Farmacosmo, al fin di poter supportare il relativo piano strategico.

Il portale Bau Cosmesi è attivo da aprile 2021 e si occupa della vendita di prodotti naturali, vegan e made in Italy per la cura e l’igiene degli animali. La società ha registrato ricavi per oltre 300mila euro nel 2022 con un incremento di circa il 200% su base annua.

Fabio de Concilio, presidente e ad di Farmacosmo ha dichiarato: “Inauguriamo il 2023 con una operazione straordinaria che vede Farmacosmo entrare nel mondo del pet con un progetto innovativo che in poco più di un anno di attività ha già espresso degli ottimi fondamentali. Il piano strategico che abbiamo definito in questi mesi consentirà di dotare un giovane e brillante imprenditore di tutta la tecnologia, esperienza e managerialità dell’ecosistema Farmacosmo. Bau Cosmesi diventa così il quarto portale proprietario di Farmacosmo, dopo le acquisizioni di profumeriaweb.com e pharmasi.it, grazie al quale andremo ad aggredire il mercato del pet commercializzando prodotti a marchio proprietario, a beneficio della brand awareness e della marginalità del gruppo”.