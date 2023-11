FAO: indice mondiale dei prezzi alimentari scende a ottobre

L’indice dei prezzi mondiali dell’agenzia alimentare delle Nazioni Unite è sceso in ottobre al livello più basso in oltre due anni, trainato dai cali di zucchero, cereali, oli vegetali e carne.

L’indice dei prezzi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, che tiene traccia delle materie prime alimentari più commercializzate a livello globale, ha registrato una media di 120,6 punti a ottobre, in calo rispetto ai 121,3 del mese precedente, ha dichiarato l’agenzia in un rapporto pubblicato venerdì.