FAO: ad aprile indice prezzi alimenti sale per la prima volta nell’anno

L’indice dei prezzi mondiali degli alimenti, indicato dalla FAO, l’agenzia alimentare delle Nazioni Unite è salito ad aprile per la prima volta in un anno, ma è ancora in aumento di circa il 20% rispetto al massimo storico raggiunto nel marzo 2022 a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

L’indice dei prezzi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), che tiene traccia delle materie prime alimentari più commercializzate a livello globale, ha registrato una media di 127,2 punti il mese scorso, contro i 126,5 di marzo, ha dichiarato venerdì l’agenzia. La lettura di marzo era stata inizialmente indicata come 126,9.